🎯Точно в цель! Гнабри дальним ударом сбил стоящий на трибуне стакан
Повторять не рекомендуется.
Официальный аккаунт немецкой Бундеслиги выложил видео, на котором вингер «Баварии» Серж Гнабри во время тренировки делает непростой трюк. Он установил мяч на газоне, ударил в сторону трибуны и сбил верхний стакан в пирамиде.
В комментариях к видео заподозрили, что это может быть монтаж. Мяч на короткое время покидает пределы кадра, а затем попадает точно в цель. Другие же считают, что съемка была явно постановочной, о чем говорит установленная за пирамидой камера. Как бы то ни было, получилось эффектно.
Однако самые часто повторяющиеся комментарии, что Гнабри даже здесь не попал в ворота. Все дело в том, что в этом сезоне немец сыграл в трех матчах Бундеслиги и пока не забивал и не отдавал голевых передач. Это не значит, что Серж не опасен у чужих ворот, просто ему очень сильно не везет.
Так выглядит карта ударов Сержа Гнабри в этом сезоне:
Сейчас у немца совсем другие проблемы: в Кубке Германии он неудачно приземлился и получил перелом локтевой кости левого предплечья. Ему предстоит операция и несколько недель восстановления.
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