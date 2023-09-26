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Роналдо женился в третий раз💍🤵👰

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Легендарный бразилец Роналдо женился в третий раз.

Бывший нападающий в 47 лет повел под венец модель Селину Локс на Ибице в минувшие выходные.

Пара отметила знаковое событие с семьей и друзьями.

На видео в социальных сетях видно, как Роналдо и Селину осыпали лепестками белых цветов, когда они шли от алтаря.

Роналду и Селина объявили о своей помолвке в январе после того, бразилец сделал девушке предложение во время отпуска на Карибах. Они встречались последние семь лет.

Селина стала третьей женой Роналдо, ранее он был женат на Милен Домингес и Даниэлле Чикарелли.

 

8 комментариев

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A.G
обновляет модель каждые пять лет)
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Pink Floyd1276
Ответ di Malkovich
Счастья молодым!
Молодые были уже не молоды....
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di Malkovich
Счастья молодым!
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Контрольный выстрел
Ну и пельмень
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Андрей Зборовский
Молодец толстяк
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Ноно Гомес
а ля ДиКаприо 😂
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ivan-off
нападающий бывший, а модель действующая? похож на своего ровесника из Руки Вверх
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Уся Ваткин
Привычка жениться
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