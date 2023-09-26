8 комментариев

Легендарный бразилец Роналдо женился в третий раз.

Бывший нападающий в 47 лет повел под венец модель Селину Локс на Ибице в минувшие выходные.

Пара отметила знаковое событие с семьей и друзьями.

На видео в социальных сетях видно, как Роналдо и Селину осыпали лепестками белых цветов, когда они шли от алтаря.

Роналду и Селина объявили о своей помолвке в январе после того, бразилец сделал девушке предложение во время отпуска на Карибах. Они встречались последние семь лет.

Селина стала третьей женой Роналдо, ранее он был женат на Милен Домингес и Даниэлле Чикарелли.