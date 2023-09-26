8 комментариев

Роналдо женился в третий раз💍🤵👰
Легендарный бразилец Роналдо женился в третий раз.
Бывший нападающий в 47 лет повел под венец модель Селину Локс на Ибице в минувшие выходные.
Пара отметила знаковое событие с семьей и друзьями.
На видео в социальных сетях видно, как Роналдо и Селину осыпали лепестками белых цветов, когда они шли от алтаря.
Роналду и Селина объявили о своей помолвке в январе после того, бразилец сделал девушке предложение во время отпуска на Карибах. Они встречались последние семь лет.
Селина стала третьей женой Роналдо, ранее он был женат на Милен Домингес и Даниэлле Чикарелли.
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