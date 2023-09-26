Болельщик «Хиберниана» заскучал на трибунах - вместо футбола он решил посмотреть откровенное видео на экране смартфона🔞
Дедушка нашел способ скоротать время.
В сети завирусилось видео из Эдинбурга со стадиона «Истер Роуд», где «Хиберниан» в матче чемпионата Шотландии принимал «Сент-Джонстон».
Хозяева уверенно вели игру и добились преимущества в 2 мяча, одержав победу со счетом 2:0.
Один из эдинбургских болельщиков в какой-то момент сильно заскучал и решил посмотреть откровенное видео прямо во время матча.
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