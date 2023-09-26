Гаспачо
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Болельщик «Хиберниана» заскучал на трибунах - вместо футбола он решил посмотреть откровенное видео на экране смартфона🔞

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Дедушка нашел способ скоротать время.

В сети завирусилось видео из Эдинбурга со стадиона «Истер Роуд», где «Хиберниан» в матче чемпионата Шотландии принимал «Сент-Джонстон».

Хозяева уверенно вели игру и добились преимущества в 2 мяча, одержав победу со счетом 2:0.

Один из эдинбургских болельщиков в какой-то момент сильно заскучал и решил посмотреть откровенное видео прямо во время матча.

4 комментария

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And-Rover
Понял, что экшена в этом матче нет. Поэтому решил увидеть экшен, где "парень и девушка играют в футбол".
+3
0
+3
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Михаил Панюков
посмотрел обзор игры Бавария - Бохум
+3
-1
+2
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Лагер
Да какой нибудь приятель рассылает в мессенджере, дед открыл и тут же его сняли
+1
0
+1
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И. Сергей
Ответ And-Rover
Понял, что экшена в этом матче нет. Поэтому решил увидеть экшен, где "парень и девушка играют в футбол".
Штанга, штанга, гол
0
0
0
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