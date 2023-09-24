Неймара обвинили в драке с главным тренером «Аль-Хилаля» Жезушем. Бразилец назвал все это ложью
Фейк ньюс!
Сегодня испанское издание Mundo Deportivo сообщило о том, что бразилец Неймар, который летом перебрался из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль», требует увольнения главного тренера команды Жорже Жезуша. Причина довольна странная: игрок якобы обиделся на то, что тренер раскритиковал его пассивность в матче против «Навбахора» (1:1).
А вот издание Sport уточняет, что дело дошло даже до рукоприкладства. Неймар ударил португальца, а затем обратился к руководству, чтобы они назначили в команду другого специалиста.
Бразилец не стал терпеть и пришел в комментарии под запись, которая цитировала обвинения в его адрес.
«Вранье, вы должны перестать верить в эти вещи. Такие страницы, как ваша, у которых миллионы подписчиков, не должны публиковать эти фейковые новости. При всем уважении, я прошу вас прекратить это, потому что это очень некрасиво».
Кому верим больше − СМИ или Неймару? Пишите в комментариях.
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