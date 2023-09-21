Серхио Агуэро хочет, чтобы нынешний тренер «Сити» Пеп Гвардиола занял пост тренера сборной Аргентины.

«Конечно, как аргентинец, я был бы очень рад, если бы Пеп мог стать тренером сборной Аргентины. Поскольку я уже не играю, то смотрю на эти вопросы просто как болельщик сборной», - рассказал бывший нападающий Stake.

«Но посмотрим, чего захочет он сам, какую задачу поставит перед собой. Что он выберет между Аргентиной и Испанией, может он поедет в Бразилию, Германию, Италию или Англию – это легендарные команды. Но вы знаете, что при таком небольшом количестве матчей почти нет права на ошибку, не так ли? Я думаю, что особенностей работы национальной сборной Пеп будет скучать по тренировкам, по обучению игроков, по процессам, в которых он хочет участвовать вместе с командой».

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