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Серхио Агуэро мечтает увидеть Гвардиолу у руля сборной Аргентины

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Серхио Агуэро хочет, чтобы нынешний тренер «Сити» Пеп Гвардиола занял пост тренера сборной Аргентины.

«Конечно, как аргентинец, я был бы очень рад, если бы Пеп мог стать тренером сборной Аргентины. Поскольку я уже не играю, то смотрю на эти вопросы просто как болельщик сборной», - рассказал бывший нападающий Stake.

«Но посмотрим, чего захочет он сам, какую задачу поставит перед собой. Что он выберет между Аргентиной и Испанией, может он поедет в Бразилию, Германию, Италию или Англию – это легендарные команды. Но вы знаете, что при таком небольшом количестве матчей почти нет права на ошибку, не так ли? Я думаю, что особенностей работы национальной сборной Пеп будет скучать по тренировкам, по обучению игроков, по процессам, в которых он хочет участвовать вместе с командой».

Хосеп Гвардиола добился успеха у руля «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити». Но захочет ли 52-летний специалист возглавить национальную команду?

2 комментария

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Подкат Пенальтьевич
В сборных нельзя будет потратить миллиард на новых игроков. Он не сможет.
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Vint-Z
На месте аргентинцев было бы верхом идиотизма променять тренера, вернувшего стране долгожданные трофеи, на Гвардиолу. Скалони- очень хороший тренер. Говорю как поклонник бразильской сборной, которой Гвардиола, кстати, тоже нахрен не нужен. Как и она ему, наверное)
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