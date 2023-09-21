Гаспачо
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Как же крут Роналду - встретился с болельщицей в ограниченными возможностями💜

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Подарил девушке незабываемые воспоминания на всю жизнь.

«Аль-Наср» показал кадры встречи Криштиану Роналду с болельщицей в ограниченными возможностями.

Накануне саудовский «Аль-Наср» на выезде обыграл иранский «Персеполис» со счетом 2:0 в 1-м туре.

«Приятно одержать победу сегодня!

Особая благодарность болельщикам и всем иранцам, которые сделали этот выезд таким особенным для нас. Невероятно теплый прием!» – написал Роналду в соцсетях после матча.

1 комментарий

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ДЖИН
Бгггг, а Месси пора на пенсию - написало Госпача🤣🤣🤣🤣
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