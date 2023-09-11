Гаспачо
Блог

«Брайтон» решил воспользоваться помощью фанатов Тейлор Свифт. Недавно они накрутили голоса Беллингему

Алекс Бальде Алекс Бальде
Брайтон Брайтон
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ла Лига Ла Лига
Каору Митома Каору Митома
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Умно!

Буквально на прошлой неделе фанаты Тейлор Свифт неожиданно решили утопить Алекса Бальде в гонке за награду Golden Boy.

В сети всплыли давние слова защитника о том, что он не слушает музыку американской поп-иконы, и поклонники певицы решили ему отомстить, проголосовав за Джуда Беллингема. Меньше чем за полдня количество проголосовавших за полузащитника «Реала» на сайте TuttoSport поднялось с 30% до 89%.

Футбольный мир не ожидал такого влияния фан-базы Свифт, но «Брайтон» сразу понял, как можно использовать этот феномен в своих целях.

В соцсетях команды появился такой пост:

«Знали ли вы, что Каору Митома — огромный фанат Тейлор Свифт?И совершенно несвязанная с вышесказанным новость: он также номинирован на награду лучшего игрока месяца Премьер-лиги. Голосуйте здесь!»

Скоро узнаем, сработало ли 😄

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Franco_Francisco
Ждем фанов Тейлор Свифт на госуслугах, может они скинут олигархатПу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий