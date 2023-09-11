«Брайтон» решил воспользоваться помощью фанатов Тейлор Свифт. Недавно они накрутили голоса Беллингему
Умно!
Буквально на прошлой неделе фанаты Тейлор Свифт неожиданно решили утопить Алекса Бальде в гонке за награду Golden Boy.
В сети всплыли давние слова защитника о том, что он не слушает музыку американской поп-иконы, и поклонники певицы решили ему отомстить, проголосовав за Джуда Беллингема. Меньше чем за полдня количество проголосовавших за полузащитника «Реала» на сайте TuttoSport поднялось с 30% до 89%.
Футбольный мир не ожидал такого влияния фан-базы Свифт, но «Брайтон» сразу понял, как можно использовать этот феномен в своих целях.
В соцсетях команды появился такой пост:
«Знали ли вы, что Каору Митома — огромный фанат Тейлор Свифт?И совершенно несвязанная с вышесказанным новость: он также номинирован на награду лучшего игрока месяца Премьер-лиги. Голосуйте здесь!»
Скоро узнаем, сработало ли 😄
1 комментарий