Умно!

Буквально на прошлой неделе фанаты Тейлор Свифт неожиданно решили утопить Алекса Бальде в гонке за награду Golden Boy.

В сети всплыли давние слова защитника о том, что он не слушает музыку американской поп-иконы, и поклонники певицы решили ему отомстить, проголосовав за Джуда Беллингема. Меньше чем за полдня количество проголосовавших за полузащитника «Реала» на сайте TuttoSport поднялось с 30% до 89%.

Футбольный мир не ожидал такого влияния фан-базы Свифт, но «Брайтон» сразу понял, как можно использовать этот феномен в своих целях.

В соцсетях команды появился такой пост:

«Знали ли вы, что Каору Митома — огромный фанат Тейлор Свифт?И совершенно несвязанная с вышесказанным новость: он также номинирован на награду лучшего игрока месяца Премьер-лиги. Голосуйте здесь!»

Скоро узнаем, сработало ли 😄