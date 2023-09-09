Гаспачо
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Молодая звезда «МЮ» не может определиться с кумиром. Сначала называл величайшим Роналду, теперь – Месси

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Гарначо затрудняется выбрать своего GOAT.

Лео Месси отпраздновал победный гол со штрафного в матче с Эквадором вместе с Алехандро Гарначо, который разминался перед возможной заменой.

После игры Гарначо назвал Месси «королем», а также добавил эмоджи козла.

Забавно, что ранее он называл «королем» Криштиану Роналду, когда играл вместе с португальцем в «Манчестер Юнайтед».

Гарначо не пользуется симпатией среди игроков «Барсы». После того как «Ман Юнайтед» выбил каталонцев из Лиги Европы, 19-летний футболист издевался над травмированным Педри, копируя его празднование гола.

1 комментарий

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Артем Гладских
высокомерный парень.
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