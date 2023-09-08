Альфонсо Дэвис стал гостем подкаста Say Less. У футболиста «Баварии» спросили, кто должен взять «Золотой мяч» по итогам 2023 года.

Для Фонзи расклад сил в борьбе за главную индивидуальную награду очевиден: приз должен достаться Эрлингу Холанду.

Ответ Дэвиса превратился в размышление о разнице чемпионатов и непостоянстве фанатов:

«Это должен быть Холанд. Мбаппе, конечно, тоже показывает безумный результат. Знаешь, фанаты любят быстро переобуваться. Они видят парня, который играет в Бундеслиге и собирается в Англию, затем они говорят: «Неа, там он не сможет играть». Парень забивает 36 голов [в АПЛ], перейдя из Бундеслиги. Из лиги, которую вы называли такой плохой!

А ведь в Бундеслиге он не смог столько забить. Может, там [в Германии] защита была лучше. АПЛ – замечательная лига, одна из лучших в мире. Но нельзя никого недооценивать».

Также Альфонсо вспомнил свое соперничество с Холандом в Лиге чемпионов:

«Когда мы играли против «Ман Сити», он [Холанд] даже не показывал дриблинг. Он нападающий, который получает мяч, обыгрывает, а затем просто огибает тебя и бежит дальше. Когда он просто загораживает тебя своим телом, ну, вы меня извините, его не поймать».

В конце канадец показал свои актерские навыки, забавно изобразив Эрлинга:

«Этот парень прыгнул, а его ноги оказались у меня на голове, и я такой: «Что это за черт?» Бро, этот парень вот так принимает мяч [показывает] и играет. Ну это невозможно! Он реально крупный парень».

Согласны с мнением Дэвиса? Кто ваш фаворит на «Золотой мяч»?