14 комментариев

Португальцу не позавидуешь.

В понедельник «Атлетико» одержал крупнейшую победу в гостях в своей истории. Команда Диего Симеоне разгромила «Райо Вальекано» (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании.

«Матрасники» отметились как минимум семью мячами на выезде всего в третий раз. В 1922 году это произошло впервые – 8:3 с «Химнастика Эспаньола». В 1948 году со счетом 7:2 был переигран «Спортинг» Хихон.

В Ла Лиге последняя гостевая победа с таким или более крупным счетом была зафиксирована в 2016 году, когда «Барселона» забила 8 безответных голов «Депортиво».

Вот только Жоау Феликс в этом разгроме принять участия не смог - его фото со скамейки запасных разошлось по всем испанским газетам.

Одновременно с этим становится ясно, что вероятность перехода Феликса в «Барселону» минимальна.

Тренер «блауграны» Хави считает, что атакующие позиции в команде хорошо укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов: Роберт Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Абде Эззальзули. Кроме того, зимой к команде может присоединится Витор Роке.

Феликс может оказаться в «Барсе» только в случае ухода кого-то из группы атаки. Это мог бы быть Фати, однако он не хочет уходить из клуба. Если трансферов на выход не будет, вероятность появления Жоау в «Барселоне» «будет равна нулю», пишет Marca.