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Фото дня😭😭😭 Жоау Феликс на скамейке запасных после победы «Атлетико» со счетом 7:0

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Португальцу не позавидуешь.

В понедельник «Атлетико» одержал крупнейшую победу в гостях в своей истории. Команда Диего Симеоне разгромила «Райо Вальекано» (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании.

«Матрасники» отметились как минимум семью мячами на выезде всего в третий раз. В 1922 году это произошло впервые – 8:3 с «Химнастика Эспаньола». В 1948 году со счетом 7:2 был переигран «Спортинг» Хихон.

В Ла Лиге последняя гостевая победа с таким или более крупным счетом была зафиксирована в 2016 году, когда «Барселона» забила 8 безответных голов «Депортиво».

Вот только Жоау Феликс в этом разгроме принять участия не смог - его фото со скамейки запасных разошлось по всем испанским газетам.

Одновременно с этим становится ясно, что вероятность перехода Феликса в «Барселону» минимальна.

Тренер «блауграны» Хави считает, что атакующие позиции в команде хорошо укомплектованы. На три позиции в атаке у него есть шесть футболистов: Роберт Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Абде Эззальзули. Кроме того, зимой к команде может присоединится Витор Роке.

Феликс может оказаться в «Барсе» только в случае ухода кого-то из группы атаки. Это мог бы быть Фати, однако он не хочет уходить из клуба. Если трансферов на выход не будет, вероятность появления Жоау в «Барселоне» «будет равна нулю», пишет Marca.

14 комментариев

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Валли Люцифер
так и надо.
держал бы язык за зубами.
♥🤍♥🤍♥
+7
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+6
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garp
в Пари НН надо переходить, чтобы вот так не сидеть(
+5
-1
+4
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olimbek
Есть Абде? Вы шутите? Феликс на 3 глова выше Абде. Абде тупой бегунок (в Барсе).
+7
-3
+4
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Всё знаю
Ответ garp
в Пари НН надо переходить, чтобы вот так не сидеть(
Ну там Сулемайнов и Севикян.
Не факт, что играть будет)
+3
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+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ Mokka Keane
Бедный. Да только из-за этого фото надо его забрать. Пацан молодой
Он, мягко говоря, сам виноват в текущей ситуации.
+3
0
+3
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Жолдошбек Карпеков
Я тебя обещаю мы заберём тебя, хоть и 7:0 они чемпионата не выиграют! потерпи родной
+7
-5
+2
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Shadow1882
Жаль, что у него ума не хватит вернуть доверие одноклубников, тренера и болельщиков. Вот рядом живой пример искупления в виде Гризманна, но Антуан и постарше был, помудрее. Увы...
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Rachid
Всё Феликс выход один - звони Роналду, как земляка пристроит, наверное, к арабам:)))))
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olimbek
Ответ Mokka Keane
Бедный. Да только из-за этого фото надо его забрать. Пацан молодой
Думаете у Лапорты есть душа? Он даже Месси сливал.
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yulay
Ответ olimbek
Есть Абде? Вы шутите? Феликс на 3 глова выше Абде. Абде тупой бегунок (в Барсе).
Абде это опция на третьего плана даже - выходить когда надо и несильно портить картину, подменять в концовках и матчах не самого важного порядка. Это хороший вариант, нельзя на эту позицию держать условного Феликса.
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