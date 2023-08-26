Успешный старт.

После шикарного отрезка в «Атлетико» и провального в «Барселоне» Арда Туран вернулся в родную Турцию, где провел последние четыре года карьеры, играя за «Истанбул» и «Галатасарай». В 2022 году турок объявил об окончании игровой карьеры.

В апреле 2023 года Турану поступило предложение возглавить клуб «Еюпспор» из второго дивизиона. Первый тренерский сезон завершился на шестом месте, а его команда много пропускала и мало забивала.

Новый сезон для экс-игрока «Атлетико» и «Барсы» начался как сказка: в трех турах подопечные Турана одержали три победы (1:0, 2:0 и 5:0) общим счетом 8:0. Сейчас «Еюпспор» − лидер второго турецкого дивизиона.

Тренерская работа не щадит турка и за короткий срок его борода и волосы заметно поседели. Хотя трансформация началась уже в «Галатасарае».

Вполне вероятно, что если Арда Туран сможет поднять «Еюпспор» в элиту, то его тренерская карьера пойдет в гору. Будем ждать его в более сильном европейском клубе.