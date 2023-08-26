Гаспачо
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😂 У «Аль-Насра» роскошная домашняя раздевалка. Но вчера команда Роналду играла на выезде – переодевались на деревянных стульях без света

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В пятницу «Аль-Наср» одержал первую победу в саудовской лиге, обыграв «Аль-Фатех» 5:0. Если вы не забыли, за «Аль-Наср» бегает Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир Лиги чемпионов.

Вчера он положил два мяча и отдал ассист, а переодевался на игру, внимание, вот в такой раздевалке. Вместе с ним переодевались Садьо Мане и Марцело Брозович. Кажется, они точно не ожидали такого, когда смотрели на суммы в контракте.

Для контраста: так выглядит домашняя раздевалка «Аль-Насра».

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13 комментариев

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Hella black
Все бабосы 💴 вливаются в четыре клуба,остальные на подсосе,мячик друг другу больше четырёх раз отдать не могут. Но кое-кто 🥴 уверяет нас в обратном
+7
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+7
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SP M
К этой раздевалке должна прилагаться пожилая женщина со шваброй, на входе в душевую объявление "Кран с горячей водой не работает", а на туалете "Чистый унитаз - чистая совесть" )
+5
0
+5
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Oleg
Это явно уровень топ 5 лиг🤣
+9
-5
+4
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Lionel Van Damme
А косу он еще мог 3 положить?
+1
0
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Rakhim02
И кстати он забил 3 гола. сделал Хет рик
+2
-1
+1
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Axl_rose
Уверен Мане в детстве видел и хуже. И Криш, кстати, тоже.
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Вадим Сидоров
Криш вспомнил детство когда играл за Андориньо
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Вадим Сидоров
Когда я ходил в футшколу мы вообще на общих лавках были. Тут у каждого свой стульчик-)
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Sultan Nurbekov
Ответ Вадим Сидоров
Криш вспомнил детство когда играл за Андориньо
Возможно, там даже лучше было
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KTK
Ответ SP M
К этой раздевалке должна прилагаться пожилая женщина со шваброй, на входе в душевую объявление "Кран с горячей водой не работает", а на туалете "Чистый унитаз - чистая совесть" )
По каридорам не бегать. Вон идите на поле беситесь 🧹
0
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