13 комментариев

В пятницу «Аль-Наср» одержал первую победу в саудовской лиге, обыграв «Аль-Фатех» 5:0. Если вы не забыли, за «Аль-Наср» бегает Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир Лиги чемпионов.

Вчера он положил два мяча и отдал ассист, а переодевался на игру, внимание, вот в такой раздевалке. Вместе с ним переодевались Садьо Мане и Марцело Брозович. Кажется, они точно не ожидали такого, когда смотрели на суммы в контракте.

Для контраста: так выглядит домашняя раздевалка «Аль-Насра».