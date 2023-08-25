Гаспачо
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Открыт новый персонаж. Барбер Эдена Азара рассказал, что его клиент отказал летом многим клубам

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От желающих нет отбоя.

В то время как экс-игрок «Мадрида» Эден Азар все еще находится без клуба, его парикмахерская A-Star Barbers недавно поделилась инсайдами.

Личный барбер бельгийца выложил видео с тем, как стриг игрока, а один из пользователей оставил комментарий следующего содержания: «Никто не хочет тебя подписывать».

Парикмахер ответил: «Забавно, что он отказал шести командам». Каким именно не сообщил, но информация интересная.

Как ранее передавал Daily Mail, Азара отправляли в МЛС, а именно в команду «Ванкувер Уайткэпс». Помимо Канады его также звали в Саудовскую Аравию и Бразилию. Одним из вариантов было возвращению в Бельгию и игра вместе с младшим братом.

Недавно Эдена видели на «Стэмфорд Бридж» на первом матче сезона, в котором «Челси» принимал «Ливерпуль». Азар причастен к переходу Ромео Лавии к «синим»: он звонил 19-летнему игроку и общался с ним.

Вот что тогда сказал бельгиец соотечественнику: «Прошлый год был не очень удачным для «Челси», но в этом году все будет спокойнее. Многое изменилось. Не волнуйся, у тебя будет шанс показать все, на что ты способен. Мы знаем, какими качествами ты обладаешь. У тебя все сложится хорошо. Поздравляю. Ты в хорошем клубе!»

Может быть Азару стоит рассмотреть вариант стать агентом? Хорошее развитие для его карьеры.

4 комментария

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Dolphin
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дамьен
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Yubaba
Как бы мне, заходя на ветку Реала, не видеть эту писанину озлобленных поклонников барселоны? Я в общем про этот блог. Такой тупняк две новости подряд
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Никита Никулин
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