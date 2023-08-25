Гаспачо
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Владелец клуба МЛС и звезда НБА исполнили фирменное Siuuu Роналду перед матчем с клубом Месси в Кубке США

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Не помогло - вылетели.

В рамках 1/2 финала «Интер Майами» добился победы на поле «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Во втором полуфинале «Хьюстон Динамо» обыграл «Реал Солт Лейк» (1:1, 3:1 – после дополнительного времени).

А перед матчем прямо на поле владелец «Цинцинати» и звездный форвард НБА Яннис Адетокумбо, видимо, пытались потроллить Месси.

Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США – как профессиональные, так и любительские. Победитель турнира получает право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (до 2023 года этот турнир именовался Лигой чемпионов). Клуб Месси ранее уже пробился в число участников Кубка чемпионов.

7 комментариев

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Александр Северный
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Oleg
Такое ощущение что его стебут с этим сииууу.
Празднование может нравиться только детям ибо это смешно - поза какающего верблюда с вытянутыми губами.
Те, кто повзрослее, скорее всего рофлят с этого сииуу.
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AnMe
И проиграли в итоге. Очень глупо, хоть и безобидное трольство, но такие вещи на уровне школьников со спортс не понимаю.
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Greatest Of All Time
А потом получили пушку от Месси и сразу встали по своим местам. Месси это тот, кто указывает законные места хейтерам и троллям.
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Игорь Климов
Ответ DecardShow
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
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Дима Костылев
Всемирное празднование!
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