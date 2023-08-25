7 комментариев

Не помогло - вылетели.

В рамках 1/2 финала «Интер Майами» добился победы на поле «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Во втором полуфинале «Хьюстон Динамо» обыграл «Реал Солт Лейк» (1:1, 3:1 – после дополнительного времени).

А перед матчем прямо на поле владелец «Цинцинати» и звездный форвард НБА Яннис Адетокумбо, видимо, пытались потроллить Месси.

Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США – как профессиональные, так и любительские. Победитель турнира получает право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (до 2023 года этот турнир именовался Лигой чемпионов). Клуб Месси ранее уже пробился в число участников Кубка чемпионов.