Поразительное терпение.

С тех пор, как Жоау Феликс открыто заявил о своем желании играть за «Барселону», его спокойные дни в «Атлетико» закончились.

Диего Симеоне на него теперь, естественно, не рассчитывает, и португальцу остается только сидеть на скамейке вдали от остальных игроков.

Фанаты же оскорбляли игрока во время тренировки, называя его «сукиным сыном». На днях история вновь повторилась — и этот момент попал на камеру.

El Chiringuito TV опубликовал видео, на котором слышно, как болельщики выкрикивают нелестные слова в адрес Жоау, уезжающего с базы клуба.

«Проваливай в «Барсу», «Сукин сын», «Мы не хотим, чтобы ты был здесь», — выкрикивали собравшиеся фанаты.

Чтобы узнать, исполнится ли мечта Феликса о переходе в каталонский клуб, придется дождаться самого конца трансферного окна. «Атлетико» намерен избавиться от игрока, но хочет получить за него достойную сумму. Игрок же твердо намерен дождаться «Барсу», поэтому отклонил все поступившие предложения. «Блаугране» необходимо уладить немало дел, прежде чем они смогут сделать предложение, однако большинство каталонских журналистов настроены оптимистично.

Что же будет с Жоау, если «Барселона» так и не сможет позволить себе его трансфер?