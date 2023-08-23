А Неймару - в Узбекистане

Накануне жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Азии. Теперь, когда саудовские клубы получили так много новых звездных игроков из Европы, этот турнир вызывает особый интерес.

Например, Криштиану Роналду поедет в Таджикистан, Неймар сыграет в Узбекистане и Индии, Н'Голо Канте посетит Иран и Ирак.

Группа А: «Пахатор» (Узбекистан), «Аль-Файха» (Саудовская Аравия), «Ахал» (Туркменистан), «Аль-Айн» (ОАЭ).

Группа B: «Аль-Садд» (Катар), «Нассаф» (Узбекистан), «Аль-Файсали» (Саудовская Аравия), «Шарджа» (ОАЭ).

Группа C: Аль-Иттихад (Саудовская Аравия), «Сепахан» (Иран), Air Force Club (Ирак), АГМК (Узбекистан).

Группа D: «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Нассаджи» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия), «Навбахор» (Узбекистан).

Группа E: «Персеполис» (Иран), «Аль-Духаиль» (Катар), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

Поскольку Азия — огромный регион, команды разделены на два региона: Запад и Восток. В каждом регионе пять групп по четыре команды.

10 победителей групп напрямую попадают в 1/8 финала. К ним присоединяются по три лучших участника, занявших вторые места от каждого региона.

В финале лучшая команда Запада встречается с лучшей командой Востока. Победитель объявляется победителем Лиги чемпионов АФК.

«Урава Ред Даймондс» являются действующими чемпионами. В прошлом году в двухматчевом финале они обыграли «Аль-Хилаль» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.