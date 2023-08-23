Кто бы мог подумать - вслед за Саудовской Аравией Роналду в этом сезоне придется сыграть в Таджикистане😱😱😱
А Неймару - в Узбекистане
Накануне жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Азии. Теперь, когда саудовские клубы получили так много новых звездных игроков из Европы, этот турнир вызывает особый интерес.
Например, Криштиану Роналду поедет в Таджикистан, Неймар сыграет в Узбекистане и Индии, Н'Голо Канте посетит Иран и Ирак.
Группа А: «Пахатор» (Узбекистан), «Аль-Файха» (Саудовская Аравия), «Ахал» (Туркменистан), «Аль-Айн» (ОАЭ).
Группа B: «Аль-Садд» (Катар), «Нассаф» (Узбекистан), «Аль-Файсали» (Саудовская Аравия), «Шарджа» (ОАЭ).
Группа C: Аль-Иттихад (Саудовская Аравия), «Сепахан» (Иран), Air Force Club (Ирак), АГМК (Узбекистан).
Группа D: «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Нассаджи» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия), «Навбахор» (Узбекистан).
Группа E: «Персеполис» (Иран), «Аль-Духаиль» (Катар), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).
Поскольку Азия — огромный регион, команды разделены на два региона: Запад и Восток. В каждом регионе пять групп по четыре команды.
10 победителей групп напрямую попадают в 1/8 финала. К ним присоединяются по три лучших участника, занявших вторые места от каждого региона.
В финале лучшая команда Запада встречается с лучшей командой Востока. Победитель объявляется победителем Лиги чемпионов АФК.
«Урава Ред Даймондс» являются действующими чемпионами. В прошлом году в двухматчевом финале они обыграли «Аль-Хилаль» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.
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