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Кто бы мог подумать - вслед за Саудовской Аравией Роналду в этом сезоне придется сыграть в Таджикистане😱😱😱

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А Неймару - в Узбекистане

Криштиану Роналду в этом сезоне сыграет в Таджикистане — полная жеребьевка Лиги чемпионов АФК

Накануне жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов Азии. Теперь, когда саудовские клубы получили так много новых звездных игроков из Европы, этот турнир вызывает особый интерес.

Например, Криштиану Роналду поедет в Таджикистан, Неймар сыграет в Узбекистане и Индии, Н'Голо Канте посетит Иран и Ирак.

Группа А: «Пахатор» (Узбекистан), «Аль-Файха» (Саудовская Аравия), «Ахал» (Туркменистан), «Аль-Айн» (ОАЭ).

Группа B: «Аль-Садд» (Катар), «Нассаф» (Узбекистан), «Аль-Файсали» (Саудовская Аравия), «Шарджа» (ОАЭ).

Группа C: Аль-Иттихад (Саудовская Аравия), «Сепахан» (Иран), Air Force Club (Ирак), АГМК (Узбекистан).

Группа D: «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Нассаджи» (Иран), «Мумбаи Сити» (Индия), «Навбахор» (Узбекистан).

Группа E: «Персеполис» (Иран), «Аль-Духаиль» (Катар), «Истиклол» (Таджикистан), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия).

Поскольку Азия — огромный регион, команды разделены на два региона: Запад и Восток. В каждом регионе пять групп по четыре команды.

10 победителей групп напрямую попадают в 1/8 финала. К ним присоединяются по три лучших участника, занявших вторые места от каждого региона.

В финале лучшая команда Запада встречается с лучшей командой Востока. Победитель объявляется победителем Лиги чемпионов АФК.

«Урава Ред Даймондс» являются действующими чемпионами. В прошлом году в двухматчевом финале они обыграли «Аль-Хилаль» со счетом 2:1 по сумме двух матчей.

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