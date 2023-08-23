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😡 «Глубокий уровень женоненавистничества и сексизма». Меган Рапино в бешенстве от поведения Луиса Рубиалеса

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Меган Рапино Меган Рапино
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Луис Рубиалес
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Меган Рапино раскритиковала руководителя испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса за поцелуй Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения ЧМ.

«Был еще один случай, который сигнализирует о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в их руководстве и конкретно в Рубиалесе - то, как он схватил себя за промежность возле инфанты Софии и королевы Испании Летиции.

В каком абсурдном мире мы живем? На такой большой сцене, где все должны праздновать, Эрмосо была подвергнута физическому насилию.

Это заставило меня задуматься о том, сколько нам приходится терпеть. Подумайте, сколько пришлось взять на себя этой испанской сборной, где некоторые игроки, опротестовавшие поведение федерации, все еще не в команде», - заявила Рапино.

Напомним, что это не первый скандал с женской испанской сборной. Перед чемпионатом мира команда взбунтовалась против тренера Хорхе Вильды, жалуясь на его обращение с игроками.

Spain women's team: 15 players threaten to quit if coach isn't fired - ESPN

Бойкот был закончен Рубиалесом, который выступил в поддержку тренера.

В результате только трое из 15 игроков, которые устроили забастовку, были включены в женскую сборную Испании по футболу.

2 комментария

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Spartakkmk
Фемки уже достали. Может мужикам вообще перестать вас любить? Так вы же первые и взвоете!
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Юра Трутнев
Такими темпами будем с повязками на глазах ходить, чтобы как-нибудь не так не посмотреть на очередную ущемленную
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