Меган Рапино раскритиковала руководителя испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса за поцелуй Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения ЧМ.

«Был еще один случай, который сигнализирует о глубоком уровне женоненавистничества и сексизма в их руководстве и конкретно в Рубиалесе - то, как он схватил себя за промежность возле инфанты Софии и королевы Испании Летиции.

В каком абсурдном мире мы живем? На такой большой сцене, где все должны праздновать, Эрмосо была подвергнута физическому насилию.

Это заставило меня задуматься о том, сколько нам приходится терпеть. Подумайте, сколько пришлось взять на себя этой испанской сборной, где некоторые игроки, опротестовавшие поведение федерации, все еще не в команде», - заявила Рапино.

Напомним, что это не первый скандал с женской испанской сборной. Перед чемпионатом мира команда взбунтовалась против тренера Хорхе Вильды, жалуясь на его обращение с игроками.

Бойкот был закончен Рубиалесом, который выступил в поддержку тренера.

В результате только трое из 15 игроков, которые устроили забастовку, были включены в женскую сборную Испании по футболу.