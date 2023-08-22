Руководство «Малаги» продолжает мучить фанатов команды. Сперва клуб вылетел в Сегунду, а новый сезон и вовсе начнет в третьем дивизионе чемпионата Испании.

В 2020 году поклонники «анчоусов» устроили символические похороны клуба. Болельщики в масках принесли гроб к стадиону «Ла Росаледа».

В 2023 году проблемы клуба не исчезли. Летом «Малага» подписала кучу свободных агентов, но не потратила и евро на новичков. Фанатам пришлось реагировать!

Они высмеяли жадность владельцев, устроив забавную акцию в аэропорту города. Болельщики выбрали случайного туриста, который только прилетел в Малагу, и встретили его, как новичка команды.

Растерявшегося мужчину окружили фанаты. Ему вручили футболку с номером 69, надели шарф в клубных цветах и просили раздать автографы. К туристу даже приставили охранника! Взгляните на это безумие:

Турист точно на всю жизнь запомнит Малагу и местных жителей, влюбленных в футбол и родной клуб.