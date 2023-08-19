15 комментариев

На прошлых выходных Лео Месси и его жена отправились на ужин вместе с семьями Дэвида Бекхэма, Серджи Бускетса и Жорди Альбы – почти сразу после очередной победы «Интер Майами». Улыбки на фотографиях не предвещали беды.

Однако вечер испортил мужчина, пытавшийся прорваться к Месси через охранников. По информации Daily Mail, посетитель хотел сфотографировать Лео и его жену, а получив отказ от охранников, вел себя агрессивно. Сообщается, что мужчина был сильно пьян. Дошло до драки.

Заметив истекающего кровью незнакомца, Виктория Бекхэм быстро встала из-за столика и покинула ресторан вместе с 12-летней дочерью. Месси и остальные так же быстро вышли из заведения через черный ход.