Гаспачо
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Вечер Месси и Бекхэма испортил незнакомец. Его избили, а жена Дэвида убегала из ресторана

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На прошлых выходных Лео Месси и его жена отправились на ужин вместе с семьями Дэвида Бекхэма, Серджи Бускетса и Жорди Альбы – почти сразу после очередной победы «Интер Майами». Улыбки на фотографиях не предвещали беды.

Однако вечер испортил мужчина, пытавшийся прорваться к Месси через охранников. По информации Daily Mail, посетитель хотел сфотографировать Лео и его жену, а получив отказ от охранников, вел себя агрессивно. Сообщается, что мужчина был сильно пьян. Дошло до драки.

Заметив истекающего кровью незнакомца, Виктория Бекхэм быстро встала из-за столика и покинула ресторан вместе с 12-летней дочерью. Месси и остальные так же быстро вышли из заведения через черный ход.

15 комментариев

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Alexander Sragovich
Ответ Кую коней
"ГОАТ" жеж такой милашка, не его вина что уборщиков увольняют, а пьяниц бьют
Охрана выполняет свою работу, охраняя его от всякого бдла
+16
-2
+14
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Oleg
Это Ромка что ли?
+15
-4
+11
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rej1sta
Ответ Кую коней
"ГОАТ" жеж такой милашка, не его вина что уборщиков увольняют, а пьяниц бьют
О, вот и нашли мужика, который лез)
+11
-1
+10
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Ненасровец
Да это Альба его вином облил..
+4
0
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ Oleg
Это Ромка что ли?
Да вариантов много. На спортсе хватает отбитых хейтеров.
+3
-1
+2
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Ненасровец
Ответ Oleg
Это Ромка что ли?
А-ха-ха-ха.. 😄👏👏👍👍...
+3
-2
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Dmitry Kobzarev
Ответ Oleg
Это Ромка что ли?
ригоберга)))
+2
-1
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Okazaki
Ответ Ненасровец
Да это Альба его вином облил..
Аргетинский стейк с кровью подали
+2
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Игорь Климов
Этим персонажем был Роман", или "ИмяФамилия".
+2
-2
0
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Тюменский медвежонок
Ответ Vinnipukh Vinni
Да вариантов много. На спортсе хватает отбитых хейтеров.
дак это не "хейтер" был, он сфотографироваться хотел, это скорее безумный фанат, по нескольким источникам это знаменитый "Климов"
0
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