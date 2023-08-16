Гаспачо
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🎥 И он туда же! Вслед за Месси Альба отпраздновал свой первый гол за «Интер Майами» в супергеройском стиле

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«Интер Майами» уверенно справился с «Филадельфией» в 1/2 Кубка Лиг, теперь команда впервые в своей истории сыграет в финале.

Встреча закончилась со счетом 4:1, один мяч в своем фирменном стиле забил Жорди Альба. Первый гол за «Интер Майами» испанец отпраздновал в супергеройском стиле.

Экс-игрок «Барсы» повторил знаменитый жест Человека-паука.

В 1/4 турнира Месси отпраздновал гол в стиле Человека-паука, когда забил в ворота «Шарлотт».

После переезда в США Лионель стал отмечать свои голы, изображая супергероев Marvel. Сам аргентинец говорил, что подобные празднования нравятся его детям.

Но есть и более прагматичная теория: этим летом MЛС в коллаборации с Adidas и Marvel выпустили коллекцию в стиле супергероев. Возможно, все это лишь часть рекламных обязательств.

В любом случае, выглядит задорно. Осталось дождаться гола Бускетса и посмотреть, какого супергероя выберет Серджи.

5 комментариев

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gtj42s2xnw
Интересно когда мы увидем празднование в стиле Халка
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Robert Oganyan
В честь Бускетса должны придумать какого-нибудь черепаха-мена
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Aymammet Baylyyew
Ответ gtj42s2xnw
Интересно когда мы увидем празднование в стиле Халка
А мне доктор Стрендж
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RG YushO
Ответ gtj42s2xnw
Интересно когда мы увидем празднование в стиле Халка
наташа Романофф)))
0
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