«Интер Майами» уверенно справился с «Филадельфией» в 1/2 Кубка Лиг, теперь команда впервые в своей истории сыграет в финале.

Встреча закончилась со счетом 4:1, один мяч в своем фирменном стиле забил Жорди Альба. Первый гол за «Интер Майами» испанец отпраздновал в супергеройском стиле.

Экс-игрок «Барсы» повторил знаменитый жест Человека-паука.

В 1/4 турнира Месси отпраздновал гол в стиле Человека-паука, когда забил в ворота «Шарлотт».

После переезда в США Лионель стал отмечать свои голы, изображая супергероев Marvel. Сам аргентинец говорил, что подобные празднования нравятся его детям.

Но есть и более прагматичная теория: этим летом MЛС в коллаборации с Adidas и Marvel выпустили коллекцию в стиле супергероев. Возможно, все это лишь часть рекламных обязательств.

В любом случае, выглядит задорно. Осталось дождаться гола Бускетса и посмотреть, какого супергероя выберет Серджи.