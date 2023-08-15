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«Мы болтаем обо всем». Секо Фофана рассказал, что значит быть одноклубником Криштиану Роналду

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Полузащитник «Аль-Наср» Секо Фофана рассказал, каково это — дружить с Криштиану Роналду.

Фофана, перешедший в «Аль-Наср» из «Ланса» в прошлом месяце за 25 миллионов евро, наслаждается возможностью разделить раздевалку с Роналду. В недавнем интервью игрок сборной Кот-д'Ивуара рассказал об общении с легендарным португальцем.

«Криштиану очень приятный и простой парень. По вечерам мы болтаем обо всем: о питании, о работе, о жизни в целом. Когда задумываешься о том, что болтаешь с самим Криштиану Роналду, то становится смешно», - признался Фофана.

«Невероятно, что Роналду, несмотря на свои пять Золотых Мячей, страдает, когда не находится в спортзале».

Фофана восхищается желанием Роналду продолжать играть на самом высоком уровне, несмотря на то, что ему 38 лет и он завоевал почти все существующие трофеи.

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