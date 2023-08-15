Летом 2022 года Пике и Шакира расстались. У экс-капитана «Барсы» быстро появилась новая возлюбленная – Клара Чиа – а вот у певицы до сих пор нет подтвержденных отношений. Но, похоже, Шакира к этому близка. Этим летом ее все чаще замечают с семикратным чемпионом Ф-1 Льюисом Хэмилтоном.

Официальных заявлений пока никто не делал, но девушка оставила пасхалку, за которую зацепились фанаты. На свежем фото Шакиры из студии на пульте лежит черная бейсболка – ну очень похожая на ту, что носит Льюис.

Фанаты сразу предположили, что пара встречается:

«Даже если это не его кепка – Шакира никогда не носила такие головные уборы».

«Она оставила подсказку. Эта женщина никогда не делает ничего просто так».

InTouch Weekly пишет: «Она покончила с Жераром и ускоряет роман с Льюисом. Они неразлучны. Это определенно жаркий летний роман. Она верит в любовь и очень хочет увидеть, что их ждет в будущем».