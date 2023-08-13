Приехал поддержать родную команду.

32-летний вингер Эден Азар перебрался из «Челси» в «Мадрид» в 2019 году за 88,5 млн фунтов, но в Испании в основном составе закрепиться не смог.

Четыре года травм и мучений привели всего к 54 матчам на поле, а также расторгнутому этим летом контракту. Азар свободен от обязательств перед каким-либо клубом, потому может спокойно ездить по всему миру. Сегодня его заметили на «Стэмфорд Бридж» перед матчем «Ливерпуля» и «Челси».

Фанаты бурно отреагировали на такое внезапное появление Азара:

💭Отличный итог всей карьеры. Салах на поле творит вещи, а он наблюдает за этим с трибуны.

💭Прибыл лучший игрок АПЛ последнего десятилетия.

💭Он и Хуан Мата − свободные агенты. Самое время вернуться назад.

💭Эден Азар, вечно расцветающий в матчах против «Ливерпуля» (7 голов в 18 матчах).

По некоторым слухам бельгиец может завершить карьеру. Сам он назвал их вздором и ждет предложений. Азар считает, что его тело еще способно играть на самом высоком уровне.