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Эдена Азара заметили на «Стэмфорд Бридж». Фанаты «Челси» напряглись

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Приехал поддержать родную команду.

32-летний вингер Эден Азар перебрался из «Челси» в «Мадрид» в 2019 году за 88,5 млн фунтов, но в Испании в основном составе закрепиться не смог.

Четыре года травм и мучений привели всего к 54 матчам на поле, а также расторгнутому этим летом контракту. Азар свободен от обязательств перед каким-либо клубом, потому может спокойно ездить по всему миру. Сегодня его заметили на «Стэмфорд Бридж» перед матчем «Ливерпуля» и «Челси».

Фанаты бурно отреагировали на такое внезапное появление Азара:

💭Отличный итог всей карьеры. Салах на поле творит вещи, а он наблюдает за этим с трибуны.

💭Прибыл лучший игрок АПЛ последнего десятилетия.

💭Он и Хуан Мата − свободные агенты. Самое время вернуться назад.

💭Эден Азар, вечно расцветающий в матчах против «Ливерпуля» (7 голов в 18 матчах).

По некоторым слухам бельгиец может завершить карьеру. Сам он назвал их вздором и ждет предложений. Азар считает, что его тело еще способно играть на самом высоком уровне.

2 комментария

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Yri Yrov
тот самый случай когда в последнюю минуту кажется что ты покинул клуб зря
+2
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superfrankie
Его гол Ливерпулю после прохода великолепен!
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