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Кейн пока не взял трофей с «Баварией». Но в Мюнхене Харри уже установил один рекорд

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После изматывающего сезона у «Баварии» наконец появился качественный нападающий. 12 августа Кейн подписал контракт с Рекордмайстером и мог в тот же день взять свой первый трофей в карьере.

Но Харри подвели его новые одноклубники. Англичанин вышел на поле в матче за Суперкубок Германии, когда «Бавария» уже проигрывала «Лейпцигу» 0:2. «Быки» забили еще один мяч и благополучно забрали себе трофей.

Кубок взять не вышло, но Харри все же успел отметиться одним достижением в Мюнхене. 12 августа – рекордный день для «Баварии».

В день подписания Харри поклонники мюнхенцев купили больше 10 тысяч футболок с фамилией англичанина, пишет Bild. Клуб никогда раньше не продавал столько футболок в один день в официальных фан-шопах и интернет-магазинах.

Остается надеяться, что новичок поможет Рекордмайстеру на футбольном поле так же, как и за его пределами. Тухель уже подтвердил, что Харри будет железным игроком основы.

Первый матч в новом сезоне Бундеслиги «Бавария» проведет 18 августа против «Вердера». Тогда Кейн сможет показать, за что мюнхенцы отдали больше 100 млн евро.

1 комментарий

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Bayern2004
Viel Gluck Harry Kane! Trippel unterwegs!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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