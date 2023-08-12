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🎥 «Я люблю тебя, Харри». Ночью фанаты «Баварии» шумно приветствовали Кейна под окнами базы клуба

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Харри Кейн – новый игрок «Баварии», в этом можно не сомневаться. Нападающий наконец прибыл в Мюнхен. По данным Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составит 100 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов.

Дэниэл Леви потрепал нервы не только самому Кейну и руководству Рекордмайстера, но и поклонникам баварцев. Узнав, что Харри наконец добрался до Мюнхена, болельщики отправились на базу клуба, чтобы поприветствовать новичка.

Почти в полночь по местному времени фанаты громко скандировали имя нападающего на Зебенерштрассе. Крики болельщиков донеслись до Харри, ему пришлось выглянуть в окно и помахать собравшимся.

А в толпе творилось безумие. Самый воодушевленный фанат радостно кричал: «Я люблю тебя, Харри! Я люблю твое имя!»

Ночью Кейн официально подписал контракт с «Баварией», пишет журналист Мануэль Вет. В первый же день в новом клубе Харри может взять свой первый трофей. Но сперва Рекордмайстеру нужно обыграть «Лейпциг» в Суперкубке Германии.

Как думаете, завоюет ли сегодня Кейн свой первый трофей в карьере?

4 комментария

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Ya glor
Будет круто, если Кейн возьмёт первый трофей в первом же матче 🥲
+7
0
+7
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aya
Очень интересно будет посмотреть на Харри в новом чемпионате, а особенно в ЛЧ, удачи!
+4
-1
+3
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obiddin.uz
Славу Богу., хорошо все закончился
0
0
0
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Ya glor
Будет круто, если Кейн возьмёт первый трофей в первом же матче 🥲
Это скорее будет забавно)
0
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0
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