Харри Кейн – новый игрок «Баварии», в этом можно не сомневаться. Нападающий наконец прибыл в Мюнхен. По данным Флориана Плеттенберга, сумма трансфера составит 100 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов.

Дэниэл Леви потрепал нервы не только самому Кейну и руководству Рекордмайстера, но и поклонникам баварцев. Узнав, что Харри наконец добрался до Мюнхена, болельщики отправились на базу клуба, чтобы поприветствовать новичка.

Почти в полночь по местному времени фанаты громко скандировали имя нападающего на Зебенерштрассе. Крики болельщиков донеслись до Харри, ему пришлось выглянуть в окно и помахать собравшимся.

А в толпе творилось безумие. Самый воодушевленный фанат радостно кричал: «Я люблю тебя, Харри! Я люблю твое имя!»

Ночью Кейн официально подписал контракт с «Баварией», пишет журналист Мануэль Вет. В первый же день в новом клубе Харри может взять свой первый трофей. Но сперва Рекордмайстеру нужно обыграть «Лейпциг» в Суперкубке Германии.

Как думаете, завоюет ли сегодня Кейн свой первый трофей в карьере?