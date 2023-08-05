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🤯 Безумное 5 августа: в этот день клубы потратили на новых игроков €224,41 млн

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5 августа стало одним из самых «дорогих» дней летнего трансферного окна. По данным Transfermarkt, футбольные клубы по всему миру потратили €224,41 млн на новых игроков.

Только 1 июля (когда окно открывается) и 3 июля клубы потратили больше.

Давайте посмотрим, кто сделал этот день легендарным.

Йошко Гвардиол: «РБ Лейпциг» - «Ман Сити» за €90 млн.

Никто не может сказать, является ли Йошко Гвардиол самым дорогим центральным защитником в мире. На хорвата были потрачены огромные деньги, как в свое время «МЮ» выложил за Харри Магуайра.

Расмус Хейлунд: «Аталанта» - «Ман Юнайтед» за €75 млн.

Не отстает и второй клуб Манчестера, ответивший подписанием нового нападающего - 20-летний датчанин из «Аталанты» пополнил ряды красных дьяволов, спустя два месяца тяжелых переговоров. €75 млн - огромные деньги и ожидания.

Роберт Санчес: «Брайтон» - «Челси» за €23 млн.

«Челси» незаметно для всех подписал экс-основного кипера «Брайтона» (он потерял роль основного в конце прошлого сезона), выложив солидную сумму для игрока этой позиции. Теперь у Кепы есть конкурент за место в основе.

Матеус Франса: «Фламенго» - «Кристал Пэлас» за €20 млн.

«Кристал Пэлас» вошел в топ-4, подписав юного бразильского нападающего Матеуса Франса из «Фламенго». 19-летний игрок забил 19 мячей с момента дебюта в профессионалах и два года представляет Бразилию на молодежном уровне. Новая звезда?

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