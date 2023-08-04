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📸 «Только смех»: Неймар затусил на Ибице с двумя игроками «Реала»

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Предсезонные туры европейских клубов подходят к концу, команды возвращаются в свои города и готовятся к скорому старту футбольной кампании.

Неймар долго восстанавливался после травмы, полученной еще в феврале. Нападающий мощно вернулся в строй, оформив дубль в первом же матче.

Ней успел заскочить на Ибицу, где пересекся со своими «сливочными» товарищами по сборной Бразилии – Милитао и Винисиусом. Футболист «ПСЖ» в соцсетях поделился фотографиями с игроками «Реала», подписав: «Только смех с моими парнями».

Обратите внимание на разнообразие жестов.

Чемпионат Франции стартует 11 августа матчем «Ниццы» против «Лилля». «ПСЖ» свою первую игру Лиги 1 проведет 12 августа, встретившись с «Лорьяном».

В тот же день «Мадрид» начнет борьбу за победу в Ла Лиге. Первая игра «королевского клуба» в новом сезоне пройдет в гостях у «Атлетика».

Как вам такая бразильская компания?

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