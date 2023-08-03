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Марцело Брозович вырвал мяч из рук у Роналду после забитого гола и что-то эмоционально ему сказал. Что там произошло?

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Мы все выяснили.

Португальский нападающий «Аль-Насра» головой поразил ворота египетского «Замалека» в матче Кубка арабских чемпионов (1:1).

Гол Роналду вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов. До того, как Криштиану забил, «Аль-Наср» не выходил из группы и не проходил в плей-офф. В итоге команда португальца стала 2-й в группе, набрав 5 очков в 3 матчах.

Сразу после гола португалец подхватил мяч и направился к центру поля, но другой звездный легионер «Аль-Насра» Марцело Брозович был против - он догнал португальца, отобрал мяч и отбросил его в сторону.

Все дело в том, что результат 1:1 устраивал «Аль-Наср» и позволял выходить в плей-офф, о чем Роналду по-видимому не знал. Впрочем, выслушав хорвата, Рон протестовать не стал.

1 комментарий

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волейбольно-футбольный клуб аль наср, продолжайте навешивать
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