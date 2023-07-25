Гаспачо
Блог

В новом футбольном симуляторе EA Sports FC женщины смогут играть против мужчин: фанаты FIFA в бешенстве от характеристик игроков😡😡😡

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Клубы Клубы
Милан Милан
Челси Челси
FIFA FIFA
Футбол Футбол

Получилось весьма искусственно.

В частности пользователи сравнили показатели Златана Ибрагимовича и одной из лучших футболисток мира Сэм Керр.

Она практически по всем показателям превосходит мощного шведа, но особенно показателен уровень физической силы - в жизни рост Ибры 1 метр 95 сантиметров, весит нападающий 95 килограмм, рост Керр - 1 метр 75 сантиметров, а весит 66 килограмм.

Посмотрим, как эти преимущества будут реализованы в игре, но пока все выглядит весьма натянуто.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Видел еще симулятор школы, где дети разных рас учатся, так там показатели математической силы мысли у негров были выше чем у азиатов. Ну и естественно выше чем у белых. Мы живем в мире Ленина, где последние становятся первыми!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий