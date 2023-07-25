Получилось весьма искусственно.

В частности пользователи сравнили показатели Златана Ибрагимовича и одной из лучших футболисток мира Сэм Керр.

Она практически по всем показателям превосходит мощного шведа, но особенно показателен уровень физической силы - в жизни рост Ибры 1 метр 95 сантиметров, весит нападающий 95 килограмм, рост Керр - 1 метр 75 сантиметров, а весит 66 килограмм.

Посмотрим, как эти преимущества будут реализованы в игре, но пока все выглядит весьма натянуто.