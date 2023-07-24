После футболисты обменялись любезностями в соцсетях.

Центральный защитник «Сити» Джон Стоунз, прозванный в начале карьеры за стиль игры «Беккенбауэр из Барнсли», в прошлом сезоне окончательно превратился в главную боевую единицу клуба. Все благодаря мудрому руководству Пепа Гвардиолы.

Во время летнего отпуска Стоунз отправился в спортзал, где внезапно встретил легенду «Барселоны» Андреса Иньесту. Маленький сын экс-игрока каталонского клуба подошел к Джону и предложил сфотографировать их с отцом. Так появился сувенир на память для обоих.

Стоунз рассказал, как все было: «У меня был отпуск и я зашел в спортзал, который располагается неподалеку от моего дома. Я вошел, а он (Иньеста) работал на беговой дорожке. Такой приятный сюрприз! Я сказал ему «доброе утро», а потом заметил, что Андрес был там с сыном».

«В итоге мы сфотографировались. Я был немного удивлен и шокирован тем, что он был там. Прекрасный человек, легенда футбола. Честно говоря, мне было очень приятно было с ним пообщаться».

«Я не спрашивал у него никаких советов. Я не хотел просить его о фото, но потом подошел его сын и сам сказал об этом, и я подумал: «Я должен воспользоваться этой возможностью и все-таки сделать это». Милейший человек. Думаю, это многое говорит о нем − и, думаю, все знают о его футбольных способностях».

Интересно, что фото появилось в аккаунте именно Иньесты. В социальных сетях два футболиста продолжили обмен любезностями:

«Даже на каникулах нет отдыха! Великий Джон Стоунз. Поздравляю с отличным сезоном!»

«Легенда! Приятно было встретить тебя!»