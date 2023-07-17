Настоящий трудоголик.

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько времени за телефоном проводит самый известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо? Так вот, теперь есть ответ на этот вопрос.

Итальянец Романо по праву считается лучшим в своем деле, поскольку он регулярно предоставляет правдивую информацию, которая интересует каждого футбольного болельщика. Естественно, что эксперт постоянно держит в руках телефон, чтобы узнавать и сообщать трансферные новости.

Пользователь под ником MaxNPalmer поделился скриншотом экрана своего дедушки. Оказалось, что он пользуется телефоном всего 9 минут в день. Романо увидел этот твит и ответил на него. Он загрузил снимок своего смартфона и выяснилось, что в тот день он не выпускал гаджет из рук в течение 17 часов и 37 минут.

Романо подписал скриншот так: «Передаю привет вашему дедушке, экран от 5 июля».

Разумеется, пользователи не могли поверить в то, что человек может так часто пользоваться телефоном:

💭Всего шесть часов без телефона, включая время на сон.

💭Это дикость. В моем в среднем на 10 часов больше, при этом я тоже использую его для работы.

💭Сколько у тебя пауэрбанков, Фаб?

💭Ого, никогда не поверю, что Фабрицио проводит без телефона целых 6 часов!

💭Интересно, каков уровень заряда телефона после такого использования.

Фабрицио Романо явно из тех людей, которые любят свою работу и такой сумасшедший график. Это видно по его ежедневному экранному времени, ведь он работает круглосуточно?

А сколько вы в день пользуетесь телефоном? Делитесь вашим экранным временем в комментариях.