Фабрицио Романо удивил фанатов своим экранным временем. Так инсайдер ответил на комментарий пользователя
Настоящий трудоголик.
Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько времени за телефоном проводит самый известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо? Так вот, теперь есть ответ на этот вопрос.
Итальянец Романо по праву считается лучшим в своем деле, поскольку он регулярно предоставляет правдивую информацию, которая интересует каждого футбольного болельщика. Естественно, что эксперт постоянно держит в руках телефон, чтобы узнавать и сообщать трансферные новости.
Пользователь под ником MaxNPalmer поделился скриншотом экрана своего дедушки. Оказалось, что он пользуется телефоном всего 9 минут в день. Романо увидел этот твит и ответил на него. Он загрузил снимок своего смартфона и выяснилось, что в тот день он не выпускал гаджет из рук в течение 17 часов и 37 минут.
Романо подписал скриншот так: «Передаю привет вашему дедушке, экран от 5 июля».
Разумеется, пользователи не могли поверить в то, что человек может так часто пользоваться телефоном:
💭Всего шесть часов без телефона, включая время на сон.
💭Это дикость. В моем в среднем на 10 часов больше, при этом я тоже использую его для работы.
💭Сколько у тебя пауэрбанков, Фаб?
💭Ого, никогда не поверю, что Фабрицио проводит без телефона целых 6 часов!
💭Интересно, каков уровень заряда телефона после такого использования.
Фабрицио Романо явно из тех людей, которые любят свою работу и такой сумасшедший график. Это видно по его ежедневному экранному времени, ведь он работает круглосуточно?
А сколько вы в день пользуетесь телефоном? Делитесь вашим экранным временем в комментариях.
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