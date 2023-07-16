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Тчуамени лайкнул пост о «Ливерпуле» на фоне слухов об интересе английского клуба к полузащитнику. Орельен точно знает, где хочет провести следующий сезон

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«Понятно, «Ливерпуль»?»

Орельен Тчуамени лайкнул пост в твиттере, адресованный «Ливерпулю», на фоне непрекращающихся слухов об интересе английского клуба к звезде «Реала».

В июне 2022 года «Мадрид» купил полузащитника у «Монако» за впечатляющие 80 миллионов евро. До оформления трансфера многие журналисты сообщали, что «Ливерпуль» был рад подписать француза, но в конечном итоге сам игрок выбрал «сливочных».

В последние недели в прессе начали появляться новости, что мерсисайдцы, которым нужно практически целиком обновить полузащиту, вновь вернулись к кандидатуре Тчуамени. Однако футболиста, судя по всему, абсолютно не интересует внимание со стороны английского клуба.

Орельер лайкнул пост фан-аккаунта «Мадрида», в котором говорилось:

«Тчуамени НЕ ПРОДАЕТСЯ. Понятно, «Ливерпуль»?»

Как бы «красным» не хотелось подписать Тчуамени, видимо, им придется найти других кандидатов. «Ливерпулю» предстоит еще много работы этим летом, ведь клуб не только отпустил несколько игроков свободными агентами, но и теперь над ним нависла угроза ухода Хендерсона и Фабиньо, которые собрались в Саудовскую Аравию.

На данный момент к команде Клоппа присоединились Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, но это только начало, если мерсисайдцы хотят провести наступающий сезон успешнее предыдущего.

4 комментария

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Tyrone Woodley
Тчуамени очень хорош, нет предпосылок чтобы его отдавать. Реал начал терять очки именно после его травмы...
+3
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+3
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raiska123
Не думаю что он так быстрой сдастся и уйдёт
+2
-1
+1
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Хазяин
Ответ raiska123
Не думаю что он так быстрой сдастся и уйдёт
а почему ему сдаваться? сезон выдал не крутой но и не плохой учитывая адаптацию. и сходу стать основным опорником Реала не думаю что так то легко
+2
-1
+1
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Fazy10
никто его не отдаст
0
0
0
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