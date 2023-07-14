Бывший тренер «Бенфики» Жорже Жезуш раскритиковал Лионеля Месси за «отсутствие страсти», отметив, что Криштиану Роналду более эмоционален.

«Если сравнивать двух лучших футболистов в мире, то можно сказать, что у Месси совсем нет страсти. Он великий футболист. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я говорю о выражении страсти к игре, к футболу. У Роналду это есть в какой-то мере, а у Месси – нет. Я думаю, что Марадона особенно выделялся в этом плане», - цитирует Жезуша Daily Mail.

Тренер имеет право на свое мнение, мы просто напомним, что аргентинец помог своей сборной выиграть свой первый чемпионат мира с 1986 года и, завоевав трофей, пролил слезы радости.