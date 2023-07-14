Гаспачо
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«У Роналду это есть в какой-то мере, а у Месси – нет». Жорже Жезуш заявил, что аргентинец не проявляет страсть к футболу

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Бывший тренер «Бенфики» Жорже Жезуш раскритиковал Лионеля Месси за «отсутствие страсти», отметив, что Криштиану Роналду более эмоционален.

«Если сравнивать двух лучших футболистов в мире, то можно сказать, что у Месси совсем нет страсти. Он великий футболист. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я говорю о выражении страсти к игре, к футболу. У Роналду это есть в какой-то мере, а у Месси – нет. Я думаю, что Марадона особенно выделялся в этом плане», - цитирует Жезуша Daily Mail.

Тренер имеет право на свое мнение, мы просто напомним, что аргентинец помог своей сборной выиграть свой первый чемпионат мира с 1986 года и, завоевав трофей, пролил слезы радости.

3 комментария

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Sergey87sk
Выброс капитанских повязок и слёзы сейчас являются страстью игры?)
+5
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gtj42s2xnw
Уэ ты) видимо слово страсть у португальцев другое объяснение имеет)
+1
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Ya_Mama
Один вписывется за дружбанов против костоломов, второй симулирует травмы и убегает с поля, когда пахнет жареным.
Смотрите не перепутайте.
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