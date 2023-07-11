Самый возрастной футболист мира продлил контракт со своим клубом: в феврале ему исполнилось 56 лет😱😱😱
Не хочет уходить на пенсию.
56‑летний Кадзуйоси Миура подписал новый годичный контракт с португальским клубом «Оливейренсе», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии. В прошлом сезоне Миура провел за клуб 3 матча.
За время своей карьеры Миура также провел 89 матчей за национальную сборную Японии по футболу (55 голов) и 6 матчей за национальную сборную Японии по футзалу.
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