Гаспачо
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Начало большого пути: Бензема и Канте прибыли в расположение своего нового клуба в Саудовской Аравии 🔥🔥🔥

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Будут вместе играть против Роналду.

Карим Бензема в начале лета перешел в «Аль-Иттихад». Саудовцы объявили о трансфере форварда 6 июня, контракт 35-летнего француза, ушедшего из «Реала» после 14 лет в клубе, рассчитан до 2026 года. Карим будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.

Спустя 2 недели клуб объявил о переходе Нголо Канте из «Челси». Его зарплата составит 25 миллионов евро в год. За четыре года, помимо 100 млн евро, Нголо получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав.

А вчера оба игрока прибыли в расположение нового клуба, где встретились с главным тренером - ранее работавшим в «Вулверхэмптоне» и «Тоттенхэме» Нуну Эшпириту Санту.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

9 комментариев

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RMA88
Удачи звёздам мирового футбола в новом клубе! На пути к завершению карьеры, это один из лучших вариантов
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Emik.
Ответ Mr. Galacticos
добровольные сбитые летчики мирового футбола...к сожалению...могли продолжать писать историю золотыми буквами...но бабки важнее...не будем их судить...это их выбор и их жизнь...будем помнить...
Ты прав. Каждый вправе выбирать своё будущее.
+1
0
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Mr. Galacticos
добровольные сбитые летчики мирового футбола...к сожалению...могли продолжать писать историю золотыми буквами...но бабки важнее...не будем их судить...это их выбор и их жизнь...будем помнить...
+4
-4
0
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Артём Поддубный
капец как непривычно видеть бенза в футбе другого клуба. Реал скучает по тебе, легенда)
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Игорь Климов
Видимо, они уже не могут держать стабильно топ-уровень в топ-5 Европы, а позориться не хотят, вот и приняли правильное решение для завершения топ-карьеры за большие деньги.
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Papa Il
Заголовок должен быть, Начало большого заработка, какой путь? Куда? Они уже выиграли все что можно, какой путь?
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Не начало, а конец большого пути.
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hiper26
Нуну Эшпириту Санту!?
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