9 комментариев

Будут вместе играть против Роналду.

Карим Бензема в начале лета перешел в «Аль-Иттихад». Саудовцы объявили о трансфере форварда 6 июня, контракт 35-летнего француза, ушедшего из «Реала» после 14 лет в клубе, рассчитан до 2026 года. Карим будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.

Спустя 2 недели клуб объявил о переходе Нголо Канте из «Челси». Его зарплата составит 25 миллионов евро в год. За четыре года, помимо 100 млн евро, Нголо получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав.

А вчера оба игрока прибыли в расположение нового клуба, где встретились с главным тренером - ранее работавшим в «Вулверхэмптоне» и «Тоттенхэме» Нуну Эшпириту Санту.

«Аль-Иттихад» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в этом сезоне, опередив «Аль-Наср» Криштиану Роналду.