12 комментариев

Хорват нашел нужные слова.

18-летний хавбек выбрал мадридский клуб, хотя им интересовалась «Барселона», сообщает The Athletic. У Гюлера контракт до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 млн евро.

Ожидается, что «Реал» заплатит чуть больше, чтобы гарантированно подписать игрока. По данным Фабрицио Романо, сумма составит около 20 млн евро.

Что касается самого футболиста, то тут, по информации турецкого журналиста Волкана Демира, сыграл свою роль разговор с Лукой Модричем - хорват заявил, что хочет, чтобы в следующем сезоне, когда он покинет Мадрид, именно Гюлер получил его 10-й номер.