12 комментариев

Стало известно, что окончательно убедило Арду Гюлера перейти в «Реал», а не «Барселону» - все благодаря Луке Модричу😱😱😱
Хорват нашел нужные слова.
18-летний хавбек выбрал мадридский клуб, хотя им интересовалась «Барселона», сообщает The Athletic. У Гюлера контракт до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 млн евро.
Ожидается, что «Реал» заплатит чуть больше, чтобы гарантированно подписать игрока. По данным Фабрицио Романо, сумма составит около 20 млн евро.
Что касается самого футболиста, то тут, по информации турецкого журналиста Волкана Демира, сыграл свою роль разговор с Лукой Модричем - хорват заявил, что хочет, чтобы в следующем сезоне, когда он покинет Мадрид, именно Гюлер получил его 10-й номер.
А заиграет или не заиграет - нас это уже не касается..!!…
Озил гений гюлера станет хуже футболист истории Турция потом через 2-3 года он покинуть реал Мадрид
Реал Мадрид самый худший трансфер истории