Гаспачо
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Стало известно, что окончательно убедило Арду Гюлера перейти в «Реал», а не «Барселону» - все благодаря Луке Модричу😱😱😱

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Хорват нашел нужные слова.

18-летний хавбек выбрал мадридский клуб, хотя им интересовалась «Барселона», сообщает The Athletic. У Гюлера контракт до 2025 года, где прописаны отступные в 17,5 млн евро.

Ожидается, что «Реал» заплатит чуть больше, чтобы гарантированно подписать игрока. По данным Фабрицио Романо, сумма составит около 20 млн евро.

Что касается самого футболиста, то тут, по информации турецкого журналиста Волкана Демира, сыграл свою роль разговор с Лукой Модричем - хорват заявил, что хочет, чтобы в следующем сезоне, когда он покинет Мадрид, именно Гюлер получил его 10-й номер.

12 комментариев

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Alex Sarus
Модрич то и не знает наверное кто это.
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Юрий Музыка
да и не нужен нам тот кто не мечтает о Барсе. А таких звёздочек и вторых Месси было полно,время покажет что он из себя представляет.
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Nike of FW
дали больше денег
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JealousOne
Ответ Юрий Музыка
да и не нужен нам тот кто не мечтает о Барсе. А таких звёздочек и вторых Месси было полно,время покажет что он из себя представляет.
Месси так сильно мечтал о барсе, что каждый год высасывал из клуба по 80 млн евро. Так сильно мечтал, что отказался от десятикратного сокращения ЗП чтобы остаться в клубе
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Rachid
Ну и хорошо, что турецкий пацанчик соскочил в Реал - лучше сразу на берегу определиться..
А заиграет или не заиграет - нас это уже не касается..!!…
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Арсен Ата
10-ка должен Лукита должен отдать Феде
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Серж Папанов
Он станет вторым озил но хуже озил
Озил гений гюлера станет хуже футболист истории Турция потом через 2-3 года он покинуть реал Мадрид
Реал Мадрид самый худший трансфер истории
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Dolphin
10-ка должна Вальверде перейти
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Виктор Кашшаи
чел совершил каминг аут и поэтому реал захотел его)
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Александр Панов
Ответ Alex Sarus
Модрич то и не знает наверное кто это.
мини озил
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