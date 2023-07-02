🤔 Патрик Клюйверт назвал три фаворита на приз «Золотой мяч». Кажется, что он кого-то забыл
Легенда «Барселоны» Патрик Клюйверт назвал фаворитом на приз лучшего игрока года.
«Холанд, Мбаппе или Винисиус - один из них выиграет «Золотой мяч», - заявил Клюйверт.
Удивительно, но голландец не назвал Лионеля Месси, который считается главным фаворитом на получение награды. Видимо он считает, что Мбаппе и Винисиус - более достойные кандидаты. Согласны с Клюйвертом?
Зм получит Месси, а дальше пусть ребятки развлекаются
Еще три месяца назад никто не говорил об этом, а после скандала начали