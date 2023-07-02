Легенда «Барселоны» Патрик Клюйверт назвал фаворитом на приз лучшего игрока года.

«Холанд, Мбаппе или Винисиус - один из них выиграет «Золотой мяч», - заявил Клюйверт.

Удивительно, но голландец не назвал Лионеля Месси, который считается главным фаворитом на получение награды. Видимо он считает, что Мбаппе и Винисиус - более достойные кандидаты. Согласны с Клюйвертом?