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🤔 Патрик Клюйверт назвал три фаворита на приз «Золотой мяч». Кажется, что он кого-то забыл

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Легенда «Барселоны» Патрик Клюйверт назвал фаворитом на приз лучшего игрока года.

«Холанд, Мбаппе или Винисиус - один из них выиграет «Золотой мяч», - заявил Клюйверт.

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Удивительно, но голландец не назвал Лионеля Месси, который считается главным фаворитом на получение награды. Видимо он считает, что Мбаппе и Винисиус - более достойные кандидаты. Согласны с Клюйвертом?

5 комментариев

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Bazilic
Все это смешно
Зм получит Месси, а дальше пусть ребятки развлекаются
+9
-3
+6
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Bazilic
Как же смешно, как за последние пару месяцев начали пропихивать Винисиуса в претенденты на зм)))
Еще три месяца назад никто не говорил об этом, а после скандала начали
+8
-3
+5
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Иван Петров
Если бы Месси не был бы так распиарен, то он бы никогда не рассматривался в этом году как претендент на ЗМ.
+1
-1
0
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Илья Мурашов
Недавно он говорил о Месси, как о величайшем в истории, а теперь в тройку не включил. Что изменилось? Как бы там ни было, ЗМ получит Месси. У Мбаппе и Вини есть игра, статистика, но нет значимых трофеев. У Холанна есть трофеи и статистика, но нет игры. У Месси есть всё - и трофеи, и игра, и статистика. ЗМ приз лучшему игроку. В этом сезоне им был Месси.
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