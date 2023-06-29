Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен напомнил всем, насколько колоссальная разница между профессионалами и любителями.

Перед стартом нового сезона нигериец отправился на родину, в город Лагос.

Разумеется, Виктор не мог отказать местным парням в небольшом футбольном матче.

Не удивительно, что «Наполи» отказывается рассматривать предложения меньше €150 млн.