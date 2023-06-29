🤩🤩🤩 Виктор Осимхен приехал в Лагос и сыграл с местными футболистами. Теперь даже скептики поймут, почему «Наполи» хочет за него такие деньги
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен напомнил всем, насколько колоссальная разница между профессионалами и любителями.
Перед стартом нового сезона нигериец отправился на родину, в город Лагос.
Разумеется, Виктор не мог отказать местным парням в небольшом футбольном матче.
Не удивительно, что «Наполи» отказывается рассматривать предложения меньше €150 млн.
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