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🤩🤩🤩 Виктор Осимхен приехал в Лагос и сыграл с местными футболистами. Теперь даже скептики поймут, почему «Наполи» хочет за него такие деньги

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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен напомнил всем, насколько колоссальная разница между профессионалами и любителями.

Перед стартом нового сезона нигериец отправился на родину, в город Лагос.

Разумеется, Виктор не мог отказать местным парням в небольшом футбольном матче.

Не удивительно, что «Наполи» отказывается рассматривать предложения меньше €150 млн.

1 комментарий

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Азрет-Али Айбазов
Год не забил. Минус 50 мультов из ценника.
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