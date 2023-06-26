Аргентинские страсти💙💙💙

В воскресенье Месси принял участие в выставочном матче между «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины, в котором Хуан Роман Рикельме отыграл свою прощальную игру спустя 8 лет после завершения карьеры.

Во время торжественной церемонии Рикельме обратился к Месси с речью: «Я извиняюсь перед твоей семьей за то, что вам пришлось отложить свой отпуск на эти пару дней, я очень благодарен, что ты всегда говорил мне «да», всем «бостеро» очень повезло, что ты здесь. Я надеюсь, что ты прекрасно провел здесь время. Я очень тебя люблю».