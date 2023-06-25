Месси перебрался из «ПСЖ» в «Интер Майами». Впервые в своей клубной карьере Лионель будет выступать за пределами Европы.

Чтобы обосноваться во Флориде, аргентинец хочет на время отказаться от международного футбола. По данным The Daily Mirror, нападающий спросил у Скалони, может ли он взять паузу в игре за сборную Аргентины.

Месси и его семья уже ищут дом в Майами, в данный момент футболист хочет сосредоточиться на своем новом клубе, утверждает источник.

Просьбу Лионеля должно одобрить руководство сборной. Учитывая ключевую роль Лео в победе «альбиселесте» на катарском чемпионате мира, руководство готово удовлетворить любое желание игрока.

По информации The Daily Mirror, Месси хочет взять перерыв на год.

Ближайшие матчи «альбиселесте» пройдут в рамках квалификации к чемпионату мира. В 2024 году команда Скалони попытается защитить титул действующего чемпиона Кубка Америки. Турнир, кстати, пройдет в Аргентине.

На днях Месси исполнилось 36 лет, летом следующего года нападающему будет уже 37.

Позволит ли Лионелю его физическая форма вернуться в сборную через год?