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Трансфер Месси в «Интер Майами» может серьезно повлиять на его карьеру в сборной. У Лео есть просьба к Скалони

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Месси перебрался из «ПСЖ» в «Интер Майами». Впервые в своей клубной карьере Лионель будет выступать за пределами Европы.

Чтобы обосноваться во Флориде, аргентинец хочет на время отказаться от международного футбола. По данным The Daily Mirror, нападающий спросил у Скалони, может ли он взять паузу в игре за сборную Аргентины.

Месси и его семья уже ищут дом в Майами, в данный момент футболист хочет сосредоточиться на своем новом клубе, утверждает источник.

Просьбу Лионеля должно одобрить руководство сборной. Учитывая ключевую роль Лео в победе «альбиселесте» на катарском чемпионате мира, руководство готово удовлетворить любое желание игрока.

По информации The Daily Mirror, Месси хочет взять перерыв на год.

Ближайшие матчи «альбиселесте» пройдут в рамках квалификации к чемпионату мира. В 2024 году команда Скалони попытается защитить титул действующего чемпиона Кубка Америки. Турнир, кстати, пройдет в Аргентине.

На днях Месси исполнилось 36 лет, летом следующего года нападающему будет уже 37.

Позволит ли Лионелю его физическая форма вернуться в сборную через год?

3 комментария

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Денис Мартин
Как Месси может искать там дом, если у него там уже несколько лет квартира куплена?
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KTK
Ипотека
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Wizzyy
Ответ Денис Мартин
Как Месси может искать там дом, если у него там уже несколько лет квартира куплена?
Это взаимоисключающие понятия? Или думаешь, что раз хату взял, то дом уже не потянет?))
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