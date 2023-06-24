Мощные цитаты про одного из лучших футболистов в истории.

Лионель Месси, который недавно перебрался в «Интер Майами», сегодня празднует 36-й день рождения. В честь этого события будет не лишним вспомнить, что говорили о нем яркие представители футбольной сферы, но и не только.

Карьера аргентинца длится уже 18 лет. За это время он забил 807 голов и завоевал 42 трофея − неудивительно, что многие восторгаются этим волшебником.

Арсен Венгер на вопрос о том, кто лучший игрок в мире, ответил просто: «Лионель Месси». В то время француз тренировал «Арсенал», а Месси делал первые шаги в футболе.

В 2019 году «Ливерпуль» в Лиге чемпионов встретился с «Барселоной». Тогда Юрген Клопп сказал следующее: «Для меня Месси игрок номер один. В моем списке также есть Криштиану Роналду, а все остальные где-то дальше».

В финале Лиги чемпионов-2011 «Юнайтед» проиграл «Барселоне» со счетом 3:1. Лео Месси был одним из главных действующих лиц игры. На послематчевой пресс-конференции сэр Алекс Фергюсон мощно ответил на вопрос одного из журналистов.

Журналист спросил: «Сэр Алекс, если бы владельцы «МЮ» дали бы вам летом чистый чек и позволили вам привезти одного игрока, только одного из сегодняшней «Барсы», кого бы вы взяли?»

Сэр Алекс ответил: «Это один из самых глупых вопросов, которые я когда-либо слышал в своей жизни». Конференц-зал залился смехом, а Фергюсон язвительно продолжил: «Маскерано. Ты как будто испытываешь мое терпение».

Бывший тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола, который долго работал с Месси, в первые дни работы в «Сити» неплохо высказался об аргентинце: «Когда я покинул «Барселону» и оказался в «Баварии», а затем в «Сити», я никогда не просил Лео перейти в Германию или сюда. Никогда не обращался в оба клуба и не говорил: «Хочу этого игрока». Никогда. Это потому, что я знаю, насколько он важен для «Барсы».

Однажды баскетбольная звезда Кобе Брайант рассказывал историю о Месси, в том числе связанную с Роналдиньо.

«Я расскажу вам одну историю. Давным-давно «Барселона» приехала в Лос-Анджелес. Мой хороший друг Роналдиньо позвал меня на встречу и во время разговора сказал следующее: «Кобе, я хочу тебе представить молодого парня, который собирается стать величайшим игроком всех времен». Я сказал ему: «Что? Ты лучший!» Но он ответил: «Этот парень будет лучшим». Этим парнем был Лионель Месси, которому на тот момент только исполнилось 17 лет».

Перед полуфиналом Лиги чемпионов-2019 между «Ливерпулем» и «Барселоной» Жозе Моуринью делился прогнозами: «Я бы сказал, что так как «Барса» без Месси, «Ливерпуль − фаворит. Никогда не говорю, что Месси особенный, потому что все, что он делает, он делает постоянно. Когда мяч у него, он с тобой один на один, то ты труп».

Наконец, Златан Ибрагимович, который похвалой никогда не разбрасывается, в одном из интервью очень высоко оценивал аргентинца: «Я думаю, что Месси единственный в своем роде. То, что он делает, я не знаю, увидим ли мы другого игрока, делающего то же самое. У него своя манера игры, свой стиль, и стать таким игроком невозможно. Именно поэтому для меня он единственный в своем роде. Мне посчастливилось видеть его каждый день. Я видел, что он делает ежедневно. Это как игра в PlayStation: ты отдаешь мяч парню, и он начинает проходить сквозь всех игроков. Вот кто такой Месси».

Это лишь часть представителей спорта, которые открыто восхваляли Лионеля Месси. Многие, если не все, кто хотя бы раз видел его игру, оставались в восхищении от того, что он делает на поле.