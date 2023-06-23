«Болея за «Тоттенхэм», я научился стойкости. «Тоттенхэм» ведь никогда ничего не выигрывал, поддерживать их очень тяжело. Ни для кого не секрет, что мое шоу получило ужасный отклик, но я все еще здесь, все еще продолжаю его продвигать. Видите, я очень стойкий», – заявил Том Холланд, известный ролью Человека-паука в полнометражных фильмах Marvel.

Британский актер не скрывает свою любовь к «шпорам». Том даже пытался переманить в «Тоттенхэм» Мбаппе, но из этой затеи ничего не вышло.

Холланд хоть и поддерживает лондонцев, но в интервью актер заявил, что порекомендовал бы Кейну и Сону перебраться в «Реал»:

«Я бы посоветовал Кейну перейти в «Мадрид». Я бы сказал ему: «Иди и будь лучшим игроком в мире, коим ты достоин быть». Мой любимый игрок – Сон. Ему бы я сказал: «Иди вместе с Харри. Идите вместе! Идите и вместе берите Лигу чемпионов, пожалуйста!»

Мечта актера может осуществиться, хоть шансов и мало. По данным Relevo, Анчелотти желает видеть в своей команде Кейна, а сам игрок сообщил одноклубникам, что хочет перейти в «Реал», утверждает Хулио Суарес.

Но руководство «королевского клуба» не согласно с мнением главного тренера. По информации того же Relevo, Перес планирует подписать Мбаппе, за которого «Реалу» придется заплатить крупную сумму. Переход Кейна с финансовой точки зрения может помешать плану Флорентино.

PSG Community сообщил, что «ПСЖ» и «Мадрид» уже договорились о переходе Килиана. Хоть к этой информации стоит относиться с осторожностью, ясно, что «Реал» сосредоточен на трансфере француза. А за Кейна сейчас борются «Юнайтед» и «ПСЖ».

Об интересе «сливочных» к Сону сообщало издание Sport1 осенью прошлого года. Сейчас трансфер корейца в «Реал» кажется лишь фантазией Тома Холланда. К тому же, у «Мадрида» достаточно качественных полузащитников, а вот топового нападающего «королевскому клубу» как раз не хватает.

Как вам совет Холланда для звезд «Тоттенхема»? Могут ли Сон или Кейн оказаться в «Реале»?