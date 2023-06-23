Тренер «Ромы» Жозе Моуринью подал в отставку с поста в футбольном совете УЕФА из-за конфликта с президентом организации.

Моуринью получил назначение в апреле. УЕФА рассчитывал использовать португальца, как информационный мост между менеджерами и футбольным руководством Европы.

Напомним, что Моуринью устроил скандал после финального матча Лиги Европы, который привел к его четырехматчевой дисквалификации. Жозе раскритиковал судью Энтони Тэйлора и устроил ему «разнос» на парковке стадиона.

Моуринью были предъявлены обвинения в использовании оскорбительных формулировок. Из-за возросшего уровня напряженности в отношениях с УЕФА, тренер решил отказаться от должности.

Португалец обратился к главе совета УЕФА Звонимиру Бобану:

«Благодарю вас за приглашение стать членом футбольного совета УЕФА, но, с сожалением сообщаю, что с этого момента я отказываюсь от этой должности.

Условий, в которые я так сильно верил, когда вступал в совет, больше нет, и теперь я вынужден принять такое решение.

Прошу вас сообщить о моем решении господину президенту Александеру Чеферину. С наилучшими пожеланиями, Жозе Моуринью».