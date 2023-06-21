Изучаем.

В скором времени к Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию приедут знакомые лица. «Аль-Наср» ведет переговоры как минимум с шестью игроками, чьи фамилии известны всем футбольным болельщикам.

Трансфер португальца уже открыл дорогу для двух игроков: Карим Бензема и Нголо Канте хоть и присоединились к нему в стране, но будут играть за «Аль-Иттихад».

В результате недавних изменений в Про-лиге государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) получил полный контроль над четырьмя командами: «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад», «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», в котором играет Роналду. Совпадение ли, что именно эти игроки соблазняют футбольных звезд перейти к себе?

К примеру, Серхио Рамоса, с которым Криштиану играл в «Мадриде», отправляют и в «Аль-Наср», и в «Аль-Хилаль». У испанца летом заканчивается контракт с «ПСЖ» и он станет свободным агентом.

Другой звездный игрок − Серджи Бускетс. Он ушел из «Барселоны» и с тех пор находится без клуба. Его также зовет к себе клуб Роналду. Однако у капитана «блауграны» на руках есть предложение от «Интер Майами», где играет его друг Месси.

Еще одна испанская звезда, Сауль из «Атлетико», по слухам, рассматривает возможность оказаться в «Аль-Насре». Однако «матрасники», в отличие от «ПСЖ» и «Барсы», могут претендовать на крупную сумму денег, ведь контракт хавбека истекает аж в 2026 году.

В последние дни все громче слухи о хорватском полузащитнике Марцело Брозовиче. За него миланскому «Интеру» якобы предложили около 15 млн евро. Нерадзурри запрашивают как минимум 25 млн, переговоры уже идут.

Нельзя забывать про двух звезд АПЛ − Хакима Зиеша из «Челси» и Уилфрида Заа из «Пэлас». Форма первого вызывает вопрос у «синих», а второй 30 июня 2023 года останется без контракта. Известно, что Заа предлагают договор на 23,5 млн фунтов в год.

Если мы смоделируем идеальную ситуацию, в которой все шестеро окажутся в «Аль-Насре», то состав саудовского клуба будет выглядеть следующим образом:

Вполне вероятно, что такая команда смогла бы немного пошуметь и в еврокубках. А вы как думаете?