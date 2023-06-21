Нашли видео-доказательства.

Накануне УЕФА признал Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. Вингер в составе «Наполи» дошел до четвертьфинала. За 9 матчей он забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.

Кроме того, Кварцхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А-2022/23 по версии Transfermarkt. За сезон стоимость вингера «Наполи» выросла на 70 млн евро. Его актуальная трансферная стоимость – 85 млн.

А на этом видео хорошо видна магия грузинского футболиста - мяч без каких-либо согласований с законами физики буквально прилипает к ноге Хвичи.