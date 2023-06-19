Гаспачо
Блог

«Они повторяют ошибку Китая». Президент УЕФА прокомментировал звездные трансферы Роналду и Бензема в Саудовскую Аравию

Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Александер Чеферин Александер Чеферин
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Саудовская Аравия — это новое пристанище для футбольных звезд, приближающихся к пенсии. Но несмотря на все эти деньги, крутящиеся в чемпионате, президент УЕФА Александр Чеферин пока не впечатлен.

«Нет, нет, нет. Я думаю, что это в основном ошибка для футбола Саудовской Аравии. Почему это проблема для них? Потому что им следует инвестировать в академии, им следует привозить тренеров и развивать собственных футболистов», – считает президент.

«Покупать игроков, которые близки к завершению карьеры, это не та стратегия, которая поможет развитию футбола страны. В Китае совершили аналогичную ошибку».

«Назовите мне хотя бы одного топового, молодого игрока, который поехал играть в Саудовскую Аравию в начале своей карьеры. Футбол – это не только деньги. Футболисты хотят выигрывать топовые турниры в Европе».

Президент УЕФА прокомментировал и недавний переезд Криштиану Роналду и Карима Бензема в Саудовскую Аравию.

«Мы их не потеряли. Они продолжают играть в футбол, просто на закате карьеры некоторые футболисты едут заработать денег».

Ожидается, что скоро в Саудовской Аравии будет еще больше звёздных имен: ходят слухи нескольких игроках «Челси» и Садио Мане, а также об именитых тренерах, в том числе об «особенном».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Чемпионат Саудовской Аравии - это пристанище футбольных пенсионеров, и не более того.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий