Саудовская Аравия — это новое пристанище для футбольных звезд, приближающихся к пенсии. Но несмотря на все эти деньги, крутящиеся в чемпионате, президент УЕФА Александр Чеферин пока не впечатлен.

«Нет, нет, нет. Я думаю, что это в основном ошибка для футбола Саудовской Аравии. Почему это проблема для них? Потому что им следует инвестировать в академии, им следует привозить тренеров и развивать собственных футболистов», – считает президент.

«Покупать игроков, которые близки к завершению карьеры, это не та стратегия, которая поможет развитию футбола страны. В Китае совершили аналогичную ошибку».

«Назовите мне хотя бы одного топового, молодого игрока, который поехал играть в Саудовскую Аравию в начале своей карьеры. Футбол – это не только деньги. Футболисты хотят выигрывать топовые турниры в Европе».

Президент УЕФА прокомментировал и недавний переезд Криштиану Роналду и Карима Бензема в Саудовскую Аравию.

«Мы их не потеряли. Они продолжают играть в футбол, просто на закате карьеры некоторые футболисты едут заработать денег».

Ожидается, что скоро в Саудовской Аравии будет еще больше звёздных имен: ходят слухи нескольких игроках «Челси» и Садио Мане, а также об именитых тренерах, в том числе об «особенном».