Мы часто слышим о новом Месси или новом Роналду. Но времена меняются, и теперь мы можем поговорить о новом Холанде.

Жан Випотник - 21-летний словенский нападающий, которого очень хочет урвать «Бетис». По информации AS, лучший бомбардир словенской высшей лиги находится на карандаше у шестой команды Ла Лиги.

Випотник выступает за «Марибор», это крупный парень, имеющий рост 1,85 м. В прошлом сезоне он забил 23 мяча во всех соревнованиях.

При этом, любопытно, что Жан отличился лишь один раз в первых 11 играх. После этого он выдал потрясающие показатели, не забив лишь в пяти играх из 19.

Випотник - самый забивной нападающий U23 в Европе после Эрлинга Холанда. Даже Гонсалу Рамуш отстает от него, имея в активе «лишь» 19 голов.

По данным Sky Germany, «Селтик», «Брюгге», «Фейеноорд» и ряд других клубов следят за словенцем. Высока вероятность, что летом он покинет клуб.

Хет-трик Випотника вам в экраны.

Что думаете?