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👩‍🦳🇸🇮 Словенский Холанд. Самый забивной молодой нападающий Европы (кроме Эрлинга) на карандаше у «Бетиса»! Кто же он?

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Жан Випотник
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Мы часто слышим о новом Месси или новом Роналду. Но времена меняются, и теперь мы можем поговорить о новом Холанде.

Жан Випотник - 21-летний словенский нападающий, которого очень хочет урвать «Бетис». По информации AS, лучший бомбардир словенской высшей лиги находится на карандаше у шестой команды Ла Лиги.

Випотник выступает за «Марибор», это крупный парень, имеющий рост 1,85 м. В прошлом сезоне он забил 23 мяча во всех соревнованиях.

Регионалните гиганти во трка за потписот на Випотник

При этом, любопытно, что Жан отличился лишь один раз в первых 11 играх. После этого он выдал потрясающие показатели, не забив лишь в пяти играх из 19.

Випотник - самый забивной нападающий U23 в Европе после Эрлинга Холанда. Даже Гонсалу Рамуш отстает от него, имея в активе «лишь» 19 голов.

По данным Sky Germany, «Селтик», «Брюгге», «Фейеноорд» и ряд других клубов следят за словенцем. Высока вероятность, что летом он покинет клуб.

Хет-трик Випотника вам в экраны.

Что думаете?

6 комментариев

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Кирилл Голивец
Подумал, что материал про Шешко, который вроде реально согласовал переход в Лейпциг
+3
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Виктор Никитин
Ответ Cliff Booth
Парню конечно удачи, но тут сразу же вспоминается Пентек, который в свое время имел статистику, как у пикового Месси, а сейчас меняет один клуб за другим.
только он никогда не имел статистику пикового Месси
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Виктор Никитин
Ответ Cliff Booth
Ну да, это же кто-то другой забил 13 голов в первых 8 матчах за Дженоа.
так много кто забивал 13 в 8 играх, очевидно когда разговор заходит про статистику пикового кого-либо, то рассматривать меньше 10 игр бессмысленно, минимум нужно целый сезон рассматривать.. ну и собственно у Месси очевидно были отрезки когда он забивал больше чем 13 за 8 игр
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Cliff Booth
Ответ Виктор Никитин
так много кто забивал 13 в 8 играх, очевидно когда разговор заходит про статистику пикового кого-либо, то рассматривать меньше 10 игр бессмысленно, минимум нужно целый сезон рассматривать.. ну и собственно у Месси очевидно были отрезки когда он забивал больше чем 13 за 8 игр
Ну то есть когда в посте сравнивают с Холландом игрока который сыграл на его уровне всего пол года, то это норм? А когда я говорю, что уже был такой игрок которого тоже за короткий отрезок показывал статистику как у Месси, то это уже не норм, и нужно смотреть более длинный отрезок.
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