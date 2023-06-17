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🥹🥹 «Мы никогда не забудем этот удар». Прощальный пост Златана Ибрагимовича 🫡

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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Грустный день мирового футбола.

Златан Ибрагимович сделал финальное заявление по поводу завершения карьеры.

«Все началось с мечты. Мечты, которая превратилась из невозможной в меня.

Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Повзрослел в Турине. Стал львом в Барселоне. Закоренел в Милане и получил новые перспективы в Париже. Прокачался в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. А потом, наконец, обрел мир на своей новой родине в Милане.

Я создан тобой. И наследие, которое я надеюсь оставить позади, - это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого есть сердце льва. Все те, у кого в глазах горящий огонь. Все те, кто действительно понимает, что невозможное - это ничто.

Спасибо за все. Мино, мы сделали это! Поездка окончена. Это было удивительное путешествие. Я скучаю по тебе, - написал в соцсетях Златан.

Профессиональная карьера Ибрагимовича длилась 24 года. Ожидается, что он получит должность в руководстве «Милана».

Фанаты были едины.

💭 «Он пришел, увидел и победил. Спасибо».

💭 «Легенда».

💭 «Спасибо футболу за то, что у него был Златан».

💭 «Мы никогда не забудем этот удар».

💭 «Прочитал голосом Златана в голове».

4 комментария

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Levaevich
Его устами говорил Зава
+2
0
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aya
Легенда! Его карате-удары по воротам не забудутся!))
+1
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Rule1
Златан есть Златан. Он один такой в футболе был и есть
0
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Мистер Блин
Ответ aya
Легенда! Его карате-удары по воротам не забудутся!))
каратэ пацан короче! ну или пацаны ваще ребята! кому как больше нравится)
0
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