Златан Ибрагимович ведет переговоры о работе в «Милане» всего через пару недель после объявления о завершении карьеры.

Ибрагимович объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 41 года после финального матча сезона между «Миланом» и «Вероной» 4 июня.

В общей сложности Ибрагимович забил 511 голов в клубном футболе, 93 из которых пришлись на его два этапа в «Милане».

Златан может продолжить свои отношения с итальянским клубом - он уже планирует следующий шаг в карьере.

По сообщениям из Италии, швед провел переговоры с «Миланом» о должности в клубе. Итальянское издание Calciomercato утверждает, что Ибрагимович будет действовать как «связующее звено между руководством и командой».

Ибрагимович обсуждал возможность получения новой для него роли, но ему требуется время, чтобы решить, стоит ли принять предложение. «Милан» готов подождать.

Президент клуба Паоло Скарони подтвердил Corriere dello Sport, что дверь для Ибрагимовича открыта: «У меня сложилось впечатление, что он хочет взять творческий отпуск. Он остается нашим другом, человеком, которому мы многим обязаны, потому что в самые трудные моменты он помог нам совершить прорыв. Если он предложит идеи, мы будем первыми, кто к ним прислушается».

Ранее Ибрагимовичу предлагали тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году - Жозе Моуринью хотел взять шведа в свой штат. Может быть сейчас пришло время?

Пишите в комментариях, чем должен заняться Златан после завершения футбольной карьеры.