Альваро Одриосола этим летом может покинуть «Реал Мадрид». Карло Анчелотти видит Лукаса Васкеса дублером Дани Карвахаля, а на Одриосолу не рассчитывает. По контракту Альваро связан с испанским клубом до 2024 года, но он готов уйти, чтобы получать больше игрового времени.

Итальянские СМИ сообщают о том, что «Ювентус» проявляет интерес к футболисту, который может усилить правый фланг команды. «Ювентус» не продлил контракт с Куадрадо и сейчас ищет ему замену на трансферном рынке. Изначально в клубе рассматривали Лукаса Васкеса, но испанец не хочет покидать «Мадрид», поэтому в «Юве» переключились на Одриосолу.