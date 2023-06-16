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«Ювентус» нацелился на игрока «Мадрида»

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Альваро Одриосола Альваро Одриосола
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Альваро Одриосола этим летом может покинуть «Реал Мадрид». Карло Анчелотти видит Лукаса Васкеса дублером Дани Карвахаля, а на Одриосолу не рассчитывает. По контракту Альваро связан с испанским клубом до 2024 года, но он готов уйти, чтобы получать больше игрового времени.

Итальянские СМИ сообщают о том, что «Ювентус» проявляет интерес к футболисту, который может усилить правый фланг команды. «Ювентус» не продлил контракт с Куадрадо и сейчас ищет ему замену на трансферном рынке. Изначально в клубе рассматривали Лукаса Васкеса, но испанец не хочет покидать «Мадрид», поэтому в «Юве» переключились на Одриосолу.

3 комментария

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Dzmitry Lavysh
Сначала Васкеса - нет, теперь Одриосолу ..у Аллегри как-будто висит задача :"забрать кого-нибудь с правого фланга Реала"
+3
0
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Sergy Grand
Да заберите бесплатно
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